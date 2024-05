Nicole Neumann mostró la ropa que compró para su hijo

En las imágenes, tomadas apenas un mes antes del nacimiento, la pareja irradia amor y complicidad, mostrando orgullosamente la pancita de ocho meses de Nicole y compartiendo tiernos gestos hacia su futuro hijo.

Nicole 1.jpg La ropa que Nicole Neumann le compró a su hijo

Por qué Nicole Neumann y Manu Urcera le pusieron Cruz a su hijo

Además de compartir el nombre, Nicole explicó el significado detrás de la elección. "Cruz es un símbolo egipcio que se conoce como la llave de la vida o cruz asada. Corresponde también a un jeroglífico egipcio que significa vida o vida eterna", detalló la modelo, revelando el profundo significado detrás del nombre de su hijo.

En medio de la emoción por la llegada de Cruz, Manu Urcera también compartió sus reflexiones sobre la paternidad. En una entrevista para el programa "Poco correctos", el piloto de carreras habló sobre sus expectativas como padre y su deseo de seguir el ejemplo de su propio padre en la crianza. "Lo miro a mi papá cuando yo era chico y no sé si me animo a darle todas las libertades que me dio, como a los cuatro años subirme una moto", confesó, revelando sus preocupaciones y aspiraciones como futuro padre.

Nicole 2.jpg Nicole Neumann y Manu Urcera

Manu Urcera habló sobre cómo se prepara para ser papá

Con la fecha de parto cada vez más cercana, Nicole Neumann y Manu están concentrados en disfrutar de este momento único en sus vidas. En una nota reciente, el piloto expresó su ansiedad por la llegada del bebé y su gratitud por el presente. "En la vida, como todos sabemos, estás muy bien en algunos momentos y en otros momentos, no tanto. Hoy nos trata muy bien, así que la verdad que estoy agradecido a la vida y a todo lo que nos toca vivir", compartió, destacando la importancia de vivir plenamente cada etapa.

Para Nicole y Manu, este período de espera está marcado por la alegría y la expectativa de conocer a su hijo. A medida que se acerca el momento del parto, la pareja se prepara para recibir a Cruz con amor y dedicación, listos para embarcarse en la maravillosa aventura de la paternidad.