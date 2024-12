No paran: los nuevos y escandalosos chat que filtró Wanda Nara sobre la China Suárez

Hasta la propia Pampita se vio salpicada cuando Wanda reveló unos viejos chats con la China Suárez donde ella hablaba pestes de la modelo. Luego, había sugerido a la empresaria cosmética no revelar más conversaciones personales, pero en las últimas horas volvió a hacerlo.

Icardi.jpg Mauro Icardi y la China Suárez

Los nuevos chats que mostró Wanda Nara

Podrida de las amenazas de Mauro Icardi y de sus tire y afloje con sus hijas, pero, sobre todo, obsesionada con el fogoso romance que el futbolista estaría viviendo con la China Suárez, la actual novia de L-Gante quiso dejar en claro que la intención de Mauro es volver con ella, recomponer la familia.

Así, a primera hora, Nara mostró no una ni dos, sino ¡catorce! capturas de conversaciones con el padre de Francesca e Isabella, que luego borró. Pero la granada ya había sido lanzada y los más tremendos dichos se viralizaron de inmediato.

¿Qué se dicen Wanda y Mauro? Reclamos por el famoso reloj que Wanda dice haberle regalado a Icardi para un aniversario y que ahora tendría la China, insistencias de parte del deportista para cenar juntos en familia, intentos suyos por reconciliarse y salvar la pareja y, en medio, la bombita: lo que Icardi le dice de Sangre Japonesa.

Los comentarios de Icardi contra la China Suárez

"Quiero saber si hay algo que hacer… si querés que luche una vez más por nuestra familia… por nuestras cosas como hice siempre… y por todo lo lindo que tenemos", le dice Mauro Icardi, y en otro tramo suma, indignado: “Comparate con la China Suárez, que es una moncha de mierda…”.

“Y encima lo que más bronca me da, es que ella queda bien y vos como una pelotuda, es inexplicable todo”, agrega, y explica: “Inexplicable porque hubieras quedado como una reina y manejaste todo de la mejor manera para dejarla mal y vos quedar arriba, y perdiste toda credibilidad”.

Las capturas son muchas y se las dejamos a continuación, para que saquen sus propias conclusiones. Sin embargo, se destaca una frase letal de Icardi que Wan quiso hacer ver: “A mí no me gustan las putas, no estuve con la China”.