Nueva denuncia contra la China Suárez: aseguran que estuvo con los maridos de sus mejores amigas

La China Suárez ha vuelto a la escena mediática en el último tiempo debido a su reciente nueva relación con Mauro Icardi, en medio de la polémica separación de este último con Wanda Nara. A partir de allí se han empezado a hablar de muchas cosas acerca de la ex Casi Ángeles, pero sobre todo reflotó su mote de robamaridos.

En ese contexto, la principal guerra desatada en contra de Eugenia Suárez, además de Wanda Nara claramente, la tiene con Yanina Latorre, la picante y polémica panelista de LAM y periodista que ha demostrado manejar información de buena fuente y no tener pelos en la lengua. Fue justamente ella quien reveló una lista de mujeres que sufrieron la traición de sus parejas con la actriz, y entre ellas figura una amiga suya.

Yanina Latorre no dudó en encender la mecha con una serie de publicaciones en la misma red, donde lanzó fuertes declaraciones contra la China Suárez. "De vos solo recordamos el nombre de las mujeres que sufrieron cuando te metiste con sus maridos. ¿Qué pasó con tus amigas Paula Chaves, María del Cerro, Zaira Nara y Gime Accardi?", escribió la panelista, dejando entrever que estas famosas podrían tener algún tipo de vínculo con el tema.

Pero la historia no quedó ahí. Latorre continuó con su crítica al asegurar: "Si mandamos un notero ahora a la calle y hace una encuesta. Dame 5 novios de la China y 5 laburos, te aseguro que tus laburos no los recuerda nadie". Como resultado, sus palabras generaron un eco inmediato en sus seguidores que no tardaron en reaccionar.

image.png

Lejos de ignorar los dichos de Latorre, la China Suárez decidió responder con la misma moneda. Publicó una captura de X donde se comparaban antiguos comentarios de Yanina sobre el escándalo entre Pampita y Vicuña con sus actuales observaciones sobre el "Wandagate". Con un irónico "¿En qué quedamos?".

El video de la China Suárez pidiéndole su pago a Icardi

Desde que comenzaron a mostrarse juntos, la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi no ha dejado de estar en el centro de la polémica. Sorprendió su repentino acercamiento y rápidamente surgieron versiones que aseguran que su romance es parte de una estrategia para generar celos en Wanda Nara. Entre las teorías, la más impactante sostiene que la actriz estaría recibiendo una suma millonaria por parte del futbolista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Revista_PRONTO/status/1886856261758804394?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1886856261758804394%7Ctwgr%5E0aaa68a9e697ba78966aef65196217b3535045c2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fespectaculos%2Fel-video-la-china-suarez-pidiendole-su-pago-mauro-icardi-n1172148&partner=&hide_thread=false El video de La China Suarez donde junto a Mauro Icardi se burlan de los rumores de acuerdo económico. Video @sangrejaponesa pic.twitter.com/Jy6RGqqzCj — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) February 4, 2025

Ante estas especulaciones, la pareja decidió responder con humor. A través de su cuenta de Instagram, la China compartió un video en el que se la ve junto a Icardi, en un tono claramente burlón. "Acá, recibiendo mi sueldo del mes", escribió la actriz, acompañando la publicación con risas y complicidad.