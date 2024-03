Patricia Pacheco reveló cuándo se rompió la relación de Ramiro Bueno y Betty Olave

La ex de Rodrigo Bueno comentó cuál fue el momento exacto en el que su hijo se alejó de la familia de su padre.

Del romance entre Patricia Pacheco y Rodrigo Bueno nació el pequeño Ramiro Bueno . Sin embargo, la muerte del cantante sólo provocó que se aleje cada vez más del resto de su familia. Tan es así, que incluso Betty Olave aseguró que no hablaría de él porque “no lo conoce”.

Ante este comentario, Patricia Pacheco opinó exponiendo la verdadera razón que los aleja como familia: “Tenemos realidades muy distintas. Nosotros (ella y Ramiro) tenemos mucho día a día, nos levantamos a las seis, trabajamos. Tenemos ritmos diferentes a los de ellos. Uno se va perdiendo en su propia realidad, hay que enfrentar la vida, cada uno la que le tocó”.

Cuál fue la acción de Ulises Bueno que lo alejó de Patricia Pacheco y Ramiro Bueno

Ante estas confesiones, Patricia Pacheco, decidió revelar que una decisión de Ulises Bueno fue la que terminó desencadenando los problemas que existen actualmente con Betty Olave y el resto de la familia.

“Cuando la llevó con él, ella nos dejó de hablar a nosotros. No sé si él tiene que ver. Pero, lo conocí cuando era chico y me parecía un chico de buenos sentimientos. Lo ví sufrir con todo lo que tenía que ver con la familia. Puedo dar fe de eso, pero hoy por hoy, no sé cómo estará”, aseguró Patricia Pacheco.

En este contexto, Karina Iavículo reveló que la realidad indica que ella jamás logró caer bien en la familia de Betty Olave: "Recuerdo a tu mamá con Beatríz, una relación tensa entre ellas. Tuviste que luchar con todo eso mientras estaban en todos lados, la televisión estaba copada por ustedes.