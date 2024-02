Qué pasa entre Sabrina Rojas y Ulises Bueno: ella enfrentó el rumor

“Pareciera que él cerró definitivamente la posibilidad (de volver)”, le expresó Pablo Layús, en Intrusos sobre El Tucu. La ex de Luciano Castro aseguró que tiene una charla pendiente con el locutor y el periodista le comentó: "Cuando vayas a verlo, llévale algún tema de Ulises Bueno”.

“Él sabe que yo soy re fan de Ulises, no lo descubre ahora que lo ve en la tele. Sabe, lo sabe de siempre”, reconoció Sabrina, que fue elegida por el cordobés para ser la protagonista de uno de sus videos. “¿Él sabe que Ulises te eligió para su videoclip?”, agregó el notero.

“No, porque perdimos la cotidianeidad, sino se lo hubiese re contado ni bien me hubiese enterado”, determinó la actriz, que fue indagada por una supuesta relación con el cantante de cuarteto.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Ulises Bueno

“Que Ulises te haya elegido significa también que le gustás, en el sentido ‘mirá qué linda Sabrina, que puede interpretar o hacer mi videoclip’”, le expresó Layus y Sabrina Rojas lo minimizó: “En el transcurso de su carrera debe haber hecho un montón de videoclips con un montón de chicas”.

“Pero ahora está soltero”, le reveló el periodista. “¿Vos sabés que está soltero? No sé qué es de su vida, porque a veces hablamos y a lo mejor está conociendo a alguien, y pobre, se está fumando que lo involucren conmigo”, exclamó Sabrina.

“Yo, aunque no lo crean, de verdad he tenido muy poco vínculo con Ulises”, reconoció la actriz, poniendo fin a las especulaciones. “¿Sabés cómo es el videoclip? ¿Sabés algo?”, indagó a Sabrina Rojas sobre su próximo trabajo.

“Algo sé pero no lo voy a decir”, exclamó misteriosa, con una sonrisa en su rostro. “Esto es cuarteto. Escuché el tema, me lo mandaron, está buenísimo, yo estoy fascinada con eso. Imagínate, me vuelvo de Córdoba haciendo un video con Ulises”, contó, muy feliz.

“Pero tengo entendido que en el cumpleaños de Beatriz hubo un momento que charlaron un poquito, lo empezaron a cargar a Ulises con vos”, le dijo Layús y Sabrina quiso saber el chusmerío: “Ay, contame todo, quiero saber”.

“Tengo entendido que él es muy tímido, me dijeron”, dio a conocer Sabrina. “Muy tímido cuando le gusta alguien”, la provocó el panelista. “Ah, ¿si? No sé, no sé, estamos poniendo en boca de él palabras que a lo mejor, nada que ver”, cerró Sabrina, desligándose de los rumores de romance.