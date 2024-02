Sabrina Rojas rompió el silencio y habló del rumor que la vincula con Luciano Castro

Sabrina, madre de los hijos que comparte con Luciano, Esperanza y Fausto, compartió que fue a través de los propios niños que se enteró de la separación. "Me enteré por los nenes porque Luciano les había contado", confesó Rojas, destacando la importancia de mantener una comunicación transparente con respecto a temas familiares.

Consultada sobre los rumores de una posible reconciliación, Sabrina fue tajante: "No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente". La actriz dejó claro que, a pesar de la responsabilidad compartida en la crianza de sus hijos, no hay posibilidad de un regreso con Castro, subrayando lo difícil que fue superar la separación.