Las mejores fotos de las vacaciones de Lali Espósito y Cande Vetrano en las playas de Ibiza

Lali Espósito no solo está conquistando escenarios en su gira internacional LALI Tour, sino que también está arrasando en las redes con todas sus fotos disfrutando el verano europeo. Tras tocar en países como Francia y hacer vibrar a multitudes en festivales españoles, Lali sigue brillando en su última parada en España e Israel. Pero no todo es trabajo para la cantante, que disfruta de las playas españolas muy bien acompañada.

Las dos actrices se conocieron a los 10 años cuando compartieron elenco en "Rincón de Luz", y desde entonces, su vínculo se fortaleció hasta convertirse en algo más que amigas, en verdaderas hermanas de la vida. La distancia no ha sido obstáculo para ellas, ya que incluso en medio de los compromisos laborales y las responsabilidades, Lali y Cande siempre encuentran tiempo para fortalecer su relación y regalarnos momentos de pura alegría.

Cande Vetramo Lali Espósito 2.jpg

“Es una amiga hermana con la que crecí durante años. Amo y soy feliz cuando le va espectacular. Es exitosa porque hace todo desde un lugar de mucho amor. Es muy trabajadora y muy generosa con su familia y sus amigos. Busco ser auténtica, no copiarme de nadie y ser única en lo que hago. Es mi manera y mi forma de ver la vida. De Lali aprendo mucho y la admiro. Nos acompañamos mutuamente en lo que hacemos y ella es muy buena amiga. Mi familia me respalda y me acompaña; los vínculos son claves y más en este ambiente artístico donde todo es más individualista”, contó el año pasado Cande Vetrano cuando le preguntaron por ella.