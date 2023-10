Por qué Insaurralde bloqueó a Jésica Cirio de su WhatsApp

Martín-Insaurralde-Jésica-Cirio.jpg

“Fue una relación feliz, en principio lo fui. Pero en los últimos momentos fue decayendo por no tener tiempo cada uno. Empecé a notar cosas que no me hacían bien, no me daba seguridad y decidí irme”, contó en La Peña de Morfi Jésica Cirio sobre su relación pasada con el político.

“Fue muy triste, muy duro. Sentí que fue una traición. Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer que no era así, ya no sé qué pensar. ¿En qué fallé? ¿Por qué pasó todo esto?”, lanzó haciendo alusión a lo que está viviendo y aún sin entenderlo.

Martín-Insaurralde-Jésica-Cirio-2.jpg

En este contexto, se supo que el motivo por el cual Martín Insaurralde decidió no mantener contacto con ella fue para no tener que darle explicaciones sobre lo que sucedió con Sofía Clerici cuando aún estaban en pareja y así evitar tener que leer o escuchar lo que tiene para reprocharle Jésica Cirio.

Por lo pronto, el político esperará que se calmen las aguas para retomar el diálogo con su ex, ya que deberán seguir hablando. Es que ambos tienen una hija en común de 5 años que los mantendrá unidos de por vida.