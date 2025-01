Por qué L-Gante borró un polémico posteo sobre Wanda Nara en las últimas horas

Este domingo, Wanda Nara volvió a ser el centro de atención al anunciar su separación de L-Gante en medio de un conflicto que no da respiro. La ruptura con el cantante se produjo mientras la mediática enfrenta una feroz pelea legal con Mauro Icardi por la tenencia de las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella.

Estefanía Berardi fue una de las personas que compartió esa primera publicación del cantante. “Esta novela ya fue, terminala sin mí”, decía la historia que había escrito L-Gante en contra de Wanda para anunciar su separación.

Sin embargo, a los pocos segundos decidió corregir ese texto y le cambió el sentido. “Esta novela ya fue, termínenla sin mí”, expresó el músico para incluir a otras personas en esa “novela”. Y agregó: “Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”.

image.png

Luego de hacer el anuncio, L-Gante dejó la publicación durante unas horas en su perfil de Instagram y volvió a eliminarla. Si bien se había negado a dar declaraciones, en las últimas horas habló con Majo Martino y dejó en claro el detrás de su separación de Wanda.

“Me parece que ella está en una con el ex y no se termina nunca”, leyó la panelista este lunes al aire de Mañanísima (el trece) por la respuesta que le dio Elián. “Cuando le dije si le preguntó a Wanda si seguía enamorada de Mauro, me dijo: ‘Es como que le pregunte al Chavo del 8 si quiere una tarta de jamón’”, relató Martino.

La decisión de Wanda Nara tras su separación de L-Gante

image.png

La decisión de Wanda estuvo acompañada por un gesto que reavivó rumores de reconciliación con el futbolista: la reaparición de fotos de ambos en el perfil de Instagram de la empresaria, quien había hecho el anuncio oficial de la separación de manera sorpresiva con un posteo en las redes sociales.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que, al mismo tiempo, sus seguidores notaron que Wanda había vuelto a hacer públicas las fotos que había compartido con Mauro Icardi antes de abril de 2024, imágenes que en su momento había decidido ocultar.