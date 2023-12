Por qué Marcelo Tinelli dejó que Nenu López les mienta a todos en el Bailando 2023

2.JPG

Más adelante, la bailarina aseguró: “Fuera de eso no quería quedar como que estaba conociendo a alguien, y que salía con otro, y que a la vez me ponía de novia al toque. No fue una estrategia. Es más, cuando Marcelo me dice que yo iba a bailar con él, me enteré en vivo”.

Todo mentira: el famoso que quedó mal parado en el Bailando 2023 al aparecer evidencia en su contra

Los participantes del Bailando 2023, Martín Salwe y Nenu López, comenzaron un romance de forma inesperada para los televidentes. Ahora, tras una fuerte acusación de Coti Romero, se reveló finalmente que no habría dicho la verdad.

A través de la cuenta de X de LAM, compartieron una supuesta captura de pantalla de una conversación por WhatsApp con Nenu. Allí, se puede ver que la bailarina primero indica: "Y escuchá, Mariano De La Canal o Salwe van a armar amorío conmigo porque el chabón no tiene previa".

Pero el mensaje no termina allí, sino que brindó más detalles acerca del falso romance y sorprende a los fans tras la viralización. "Te aviso porque van a decir que chapamos, pero nada que ver. Y en mis historias, Mariano dice que me vio con alguien", continúa la bailarina del Bailando 2023.

Luego llega lo más llamativo, ya que quien recibe los mensajes le contestó: "Está bien que me lo digas, me gusta tenerlo en cuenta para poder cambiarlo". De esta manera, se trataría de una persona con un rango muy alto en el Bailando 2023, ya que le asegura que puede modificar la situación.