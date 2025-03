Por qué Martina sufrió desmayos en Gran Hermano: la explicación de la familia

Sucede que esta no es la primera vez que la participante atraviesa una situación similar. Hace apenas unos meses ya había sufrido un desmayo. En aquella ocasión, Martina atribuyó su descompensación al estrés y a la angustia acumulada.

Pero esta vez, el episodio se repitió con más intensidad, y ante el silencio del reality, su familia decidió tomar cartas en el asunto. A través de su cuenta oficial de Instagram, el círculo íntimo de la participante emitió un comunicado para aclarar lo sucedido: “Martu ya se encuentra bien. Estaba deshidratada y por eso se descompensó. Gracias por preocuparse”, escribieron en el mensaje que llevó algo de alivio a los seguidores de la joven platense.

image.png

El caso de Martina va más allá de un simple cuadro de deshidratación. La joven ya había revelado en una actividad dentro de la casa que, a lo largo de su vida, sufrió episodios de desmayos debido a la ansiedad, la angustia y el estrés emocional.

Martina y su explicación acerca de la ansiedad y la angustia

Tras el primer desmayo que sufrió en el show, la participante tuvo una charla conmovedora con sus compañeros, donde confesó entre lágrimas: “Siempre fui muy tímida, casi no podía hablar delante de nadie. Me costó muchísimo. En el colegio tenía amigas, me iba bien, pero no entendía por qué no podía expresarme. Me angustiaba tanto que mi cuerpo colapsaba”.

image.png

Conmovidos por su relato, los participantes la abrazaron en un momento de profunda emoción. Sin embargo, lo que parecía ser solo una conversación sobre su pasado terminó en un nuevo desmayo que encendió las alarmas.