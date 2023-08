Por qué motivos Luciano Castro no le dará apoyo a Flor Vigna en el Bailando

Mientras debate si tomar o no parte de la obra de teatro de Patrick Haudecoeur y Gérald Sibleyras, Castro comienza a girar nuevamente por el páis con la obra "El divorcio" junto a Pablo Rago, Carla Conte y Mica Riera, cuya primera función está programada para el 25 de agosto en La Plata.

El actor adora trabajar y permanecer La Feliz, y le va muy bien en cada temporada teatral que cursa en la ciudad costera. En esta nueva temporada que se aproxima, Castro iría a una de las salas que son propiedad de Carlos Rottemberg, quien ya lo había recibido en giras previas en el pasado.

No es la primera vez que el trabajo separa a la pareja compuesta por Luciano Castro y Flor Vigna: giras musicales y teatrales, filmaciones y otros compromisos laborales ya los habían distanciado por algunos meses. "El punto de encuentro está y cuando podamos nos vemos, no hay mucho más misterio", declaró el actor durante uno de tales distanciamientos. Es por esa razón que no podrá alentar de cerca a su pareja en el reality que se emitirá por América TV.