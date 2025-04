Por qué Ricardo Darín también tiene la nacionalidad española

La escena estelar de la entrevista llegó cuando David Broncano, el impertinente y carismático conductor del ciclo de RTVE, lanzó su pregunta infaltable, casi una marca registrada: “¿Cuánto dinero tienes? Patrimonio total, no en el banco. Dinero que tienes, incluyendo activos, inmobiliarios, bienes, pasivos...”.

Darín, curtido en mil batallas frente a las cámaras, no se inmutó. Apenas arqueó una ceja y, entre risas, comenzó su respuesta: “Es difícil hacer el cálculo… Porque son muchos años, muchos años, de facturar millones y millones. Y por mis características personales, además, que no me gusta gastar ni un euro...”.