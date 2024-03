Premios Oscar: quiénes fueron los ganadores de la gran noche de Hollywood

Todos los ganadores

Mejor Director

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor Actor

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Mejor actriz

Emma Stone (Pobres criaturas)

Mejor Canción Original

"What I Was Made For? From Barbie: The Movie", de Billie Eillish.

Mejor Banda Sonora

Oppenheimer

Mejor Sonido

Zona de Interés

Mejor Corto de Ficción

La maravillosa historia de Henry Sugar, de Wes Anderson

Mejor Fotografía

Oppenheimer

Mejor Documental

20 días en Mariupol

Mejor Corto Documental

La última tienda de reparaciones

Mejor Edición

Oppenheimer (Jennifer Lame)

Mejores Efectos Especiales

Godzilla Minus One

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Mejor Actriz de Reparto

Da’ Vine Joy Randolph (Los que se quedan)

Mejor Película Internacional

Zona de Interés

Mejor Diseño de Vestuario

Pobres Criaturas

Mejor Diseño de Producción

Pobres Criaturas

Mejor maquillaje y peluquería

Pobres criaturas

Mejor Guión Adaptado

American Fiction (Cord Jefferson)

Mejor Guión Original

Anatomía de una caída (Justine Triet, Arthur Harari)

Mejor Película Animada

El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki

Mejor Corto Animado

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

#Oppenheimer wins the award for Best Picture at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/0tjARZH4gu — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Oppenheimer recibió 12 nominaciones y fue gran ganadora de la noche de Hollywood con siete premios: mejor película, mejor dirección (para Christopher Nolan), mejor actor protagonista (para Cillian Murphy), mejor actor de reparto (para Robert Downey Jr.), mejor fotografía (para Hoyte van Hoytema) y mejor música original (para Ludwig Göransson).

En tanto, La Sociedad de la Nieve, la historia que cuenta el drama de los rugbiers uruguayos que quedaron varados en la cordillera de los andes durante 72 días, perdió como Mejor Película Extranjera ante Zona de Interés.

Pobres criaturas se llevó cuatro estatuillas, incluida la de mejor actriz protagonista para Emma Stone, Mejor Diseño de Producción, Mejor maquillaje y peluquería, y Mejor Diseño de Vestuario.

Nadie se acordará de quiénes ganaron el Oscar porque en esta gala Ryan Gosling les robó el protagonismo a todos con estos 3 minutos de actuación.



Vestido de rosa, con gafas, 65 bailarines y Slash a la guitarra. Simplemente BRUTAL.#Oscars #Oscars2024



pic.twitter.com/J0BQw3Nuhz — WONDER ARAN NOCHENTERA (@tzantzi) March 11, 2024

El mensaje que sorprendió a todos en los Oscar

“Soy el único aquí que dirá que me gustaría no haber hecho nunca esta película”, dijo Mstyslav Chernov, quien ganó Mejor Documental por 20 días de Mariúpol, una película que retrata la devastación de la ciudad ucrania bajo control de Moscú.

“Me gustaría cambiar este premio por que Rusia no hubiese invadido ni ocupado nuestras ciudades. Preferiría que Rusia no hubiese matado a miles de mis compatriotas”, agregó.