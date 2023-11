Qué dijo Marcelo Tinelli después de presentarle a Milett Figueroa como su nueva novia a sus hijas

VL66BYP5M5DX5HV2N7BEULVJO4.avif

“Feliz cumple, hija amada, que seas muy feliz siempre. Te amo tanto”, escribió el conductor argentino en sus redes sociales, haciendo públicas sus fotografías con Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli habló sobre Millet Figueroa

El conductor del Bailando 2023, Marcelo Tinelli, fue invitado, junto con Milett Figueroa, a un evento organizado por Pampita. Allí, el Cabezón se animó a hablar sobre su relación y aseguró: “A mí ella me encanta. Lo digo en todos lados, se lo digo a ella en la cara también. Me parece una mujer muy atractiva, muy inteligente, sensible. No nos conocemos tanto pero, si se da, se dará”.

3.JPG

Cuando les consultaron sobre algunas salidas “a solas”, Marcelo no lo dudó y afirmó que la misma sería “en cualquier momento”. “Yo la invité a tomar un gin tonic... tenemos que hacer eso”, aseguró Tinelli, quien a pesar de reconocer que tiene poco tiempo por sus actividades laborales, aclaró: “tiempo para ella, tengo”.

Por otro lado, Milett acompañó a Tinelli en sus dichos y aseguró: “No hay que apurar a los tiempos. Nadie está apurado”.