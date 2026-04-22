Qué dijo María Susini sobre el vínculo que mantiene con Facundo Arana

Los rumores de separación entre María Susini y Facundo Arana tomaron fuerza en el verano a punto tal que la propia protagonista evitaba hablar de la situación cuando era consultada por distintos programas televisivos dedicado al mundo de la farándula. Lejos de esa polémica, se sentó frente a las cámaras del programa Lo de Pampita, conducido por Pampita Ardohain en Infobae, y reveló cuál es su presente amoroso.

"Hoy no sé cómo es tu situación personal... si estás en pareja, separada, si estás divorciada, como dicen algunos medios...", preguntó Pampita sobre la situación personal, a lo que María fue contundente con su respuesta: "No, no estoy divorciada de Facundo, es un proceso, pero que está encarado con tanto amor... Y hay tanta historia juntos... que no te puedo decir otra cosa. Pero sí, en este momento estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia".

Por otra parte se refirió a una situación donde los vieron tomando juntos: "Mirá, que nos vean tomando algo es buenísimo. Y hasta que lo abrace y hasta que nos demos un beso. ¡Son muchos años, es mucha historia! Y un momento que alguien pueda ver, no sabe todo lo que hay alrededor".

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"Recién dijiste que podrían seguir chapando, por decirlo de alguna manera", preguntó Pampita. Rápidamente, recibió como respuesta: "No, pará, pará. A ver... lo que quería decir es que hay tanta unión, hay tanto amor, hay tanta cosa que... puede pasar. Estamos en pleno proceso, con mucha dulzura, mucho amor, y cuidando la familia".

Por otra parte, anticipó que es un proceso largo: "Si volvés con alguien con el que tuviste tanto tiempo es para repactar cosas que molestaban, ese sería el sentido, porque si no, ¿para qué volvés? En una semana todo se va a la miércoles de vuelta. Pero yo no estoy en esa etapa. Yo estoy en un proceso, no estoy en esa...".

"Tenés que acostumbrate a ya no tener a la otra persona que siempre estaba a tu lado...", le dijo Pampita mientras que María contestó: "Sí, lo que pasa que a Facu no lo voy a sentir lejos, ¿entendés? Hay una unión muy linda. Pero sí es verdad que hay veces que decís: “Che, ¿y el abrazo de la noche?” Está la almohada, ¡acariciás la almohada! Pero yo soy muy solitaria, también, y me encantan mis momentos de soledad. Sabiendo que está el otro, obviamente, pero es como que la paso bien conmigo misma; no la paso mal. Entonces, si me lo preguntás hoy, por lo menos no es algo que lo sufra".