Qué es lo más fuerte que dicen los audios de la China Suárez hablando de Pampita

“No hay que darle bola, pero porque le está yendo mal, entonces para mí están buscando que alguien salte y nadie salta. Está como sola en esto, ¿viste? Yo la odio y no tengo problema en decirlo, está bien que está mal el odio y todo eso, pero es la única persona por la que realmente siento odio, que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. Yo no me hago la buena ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”, dice el primero de los ocho audios que pasaron al aire.

image.png

Los audios emitidos al aire datan de la época en el que la actriz quedó en el ojo de la tormenta por haber sido la tercera en discordia en la relación entre la top model y Benjamín Vicuña

Los tremendos audios de la China Suárez hablando sobre Pampita: "me hizo más macumbas"

No conforme con dejar en claro su sentir, en el segundo mensaje la China Suárez habló de los momentos que siguieron al escándalo del motorhome y la separación de Benjamín Vicuña con la conductora: “Es una caradura, pero también lo que siempre lo hablamos con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere porque sabe que yo no le voy a decir nada. Se quedó con la casa, se quedó con todo. Es una genia, una mentirosa serial”. Fruto de su relación con Benjamín tuvo dos hijos, Magnolia y Amancio, y en el tercero de los mensajes cuenta las razones por las que no los mostraba en un principio. “Ni en pe... los muestro, para que los pelot... opinen y comparen. No quiero que les vea la cara la otra porque le va a agarrar un ataque. Encima casi se muere cuando yo estaba embarazada, con lo linda que es y lo buena que es”, siguió irónica.

Con solo tres mensajes no dejó lugar a dudas acerca del pensamiento que tiene en contra de Pampita. Sin embargo, la catarata de audios no frenó allí, sino que en otro de los chats opinó sin reparos acerca de Pampita y su cuerpo: “Qué belleza ni belleza. La belleza no sirve de nada si sos mala. Sí, ella tiene un lomazo y todo, pero es mala, entonces no brilla y no la quieren de verdad y se la pasa sufriendo, entonces no le sirve de nada”.

Embed - Filtran audios de la China Suárez contra Pampita | #ALaBarbarrosa

“Ella todavía no le conoce la cara a Magnolia. Benja es muy bueno y naif, como que cree muchos en las personas, y yo no. Cuando empezaron las clases de los chicos me dice: ´Oye, me está diciendo Carolina que del colegio le pidieron una foto de todos los hermanitos y me pidió una de Magnolia para agregarla´ y le dije: ´Ni se te ocurra mandarle´. Mirá si a esta mina le va a importar, no es una mina buena que tiene buenos sentimientos. Le chupa un huevo, quiere la foto y la va a ojear. bol... porque a mí me hizo más macumbas que no sé, ella y su mamá”, lanzó sin dudarlo ni un segundo en otro de los mensajes.

Cabe recordar que luego de que Wanda subió los primeros chats en sus historias de Instagram, el abogado de la actriz de Casi Ángeles habló al aire de DDM (América TV) y aseguró que va a tomar acciones legales en contra de la empresaria, tanto de carácter civil como de carácter penal.