Qué escribió Wanda Nara desde el avión poniendo en duda su futuro

Quien se quedó en la Argentina fue su ex pareja, Maxi López, que vino para apoyarla, en medio de la enorme preocupación por su salud. El ex jugador tiene pensado volver a Europa el 1° de agosto, mientras tanto disfruta de su hijo, Valentino, que está consolidándose como estrella de las inferiores de River.

Recordemos que el pasado jueves Wanda confirmó que su próximo destino sería a Estambul para acompañar a Mauro Icardi en su carrera futbolística. La modelo y empresaria partió en un vuelo privado junto a su familia pasadas las 22. "No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", sostuvo Wanda horas antes en sus redes sociales.

En cuanto al desarrollo de su esposo en la ciudad de Turquía, su abogado Elio Pino compartió esta tarde una sugerente historia en la cual puso emojis de corazón con los colores de club Galatasaray junto a un avión y un león, animal con el que se identifica a Mauro Icardi. Cabe destacar que el club turco tenía decidido ejecutar la opción de compra por el rosarino al PSG, pero las negociaciones se paralizaron cuando se conoció la noticia de la salud de Wanda.