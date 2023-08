Quién es la persona que está todo el día al lado de Silvina Luna cuidándola

Silvina Luna continúa internada y bajo cuidado de los médicos en el Hospital Italiano. Sin embargo, los profesionales no son los únicos que están atentos a su situación, ya que se dio a conocer que hay una persona de su confianza que pasa sus días junto a ella.

Mejora levemente la salud de Silvina Luna: Ximena Capristo confirmó que está despierta y consciente

Es que la Negra es una de las mejores amigas, ya que forjaron una fuerte relación en Gran Hermano. Es por eso que tiene contacto directo con el entorno más cercano a ella. “Al principio de todo esto me guardé bastante porque tampoco quería salir a hablar ni a contra nada que la familia no quiera que se cuente”, reveló sobre la cercanía que tuvo con la modelo.

Junto a ella, quien también se preocupa por el estado de salud de la Silvina es su marido. “Todos los días mi marido, Gustavo, habla con la persona que está todo el día ahí, que es una de nuestras amigas”, reveló, haciendo alusión a quien apoya en cada momento del día a Luna.

En este contexto, reveló que en caso de querer saber algo le consultan a esta amiga, ya que consultarle al hermano de Silvina sería sumarle un peso más: “Pero con Ezequiel no, a él no hay que cargarlo con más cosas”.

"Nosotros estamos siempre ahí para cualquier cosa que necesiten sin importar el horario. Las visitas son restringidas. Fuimos una sola vez después de que ella saliera de su estado crítico de un día para el otro y casi que milagrosamente”, confesó sobre el apoyo que se encuentran dando desde su lugar en este difícil momento.

Tras hablar sobre quien acompaña a Silvina Luna, Ximena Capristo reveló cómo se encuentra ella: "Ahora no está intubada, Silvina está consciente, es ella. A mi la verdad que me duele mucho que a veces dicen cosas que no son verdad".