Revelan datos precisos sobre el cumpleaños de 15 de Indiana, la hija de Nicole Neumann

Además, la panelista explicó: “Muchos medios pusieron que hubo un acercamiento entre ellas y que Nicole le hará la fiesta de 15, pero no es nada cierto”. Luego, agregó: “Yo me enteré que Mica y Fabián le ofrecieron hacer una fiesta a Indiana por su cumpleaños, pero ella no quiere saber nada. Todavía no hay revinculación con su mamá”.