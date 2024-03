Revelan que Sabrina Rojas y Castro volvieron y hay reacción de Vigna

La periodista, que estuvo ausente del programa de Carmen Barbieri, se comunicó con Majo Martino durante la mañana de ayer y la mandó al frente por una bomba: “Acá una compañera me está contando, y a mi me cuesta creerlo pero igual lo digo, que Sabrina Rojas y Luciano Castro están juntos de nuevo”.

“Acá lo que me dicen es que la información viene de muy buena fuente, y que es así”, comentó Majo sobre la info que maneja Estefi. En comunicación telefónica, Berardi rompió el silencio: “Esto yo lo sabía pero como no veníamos haciendo el tema, no comenté que volvieron. Ahora que están abriendo el tema, me parece lindo también”.