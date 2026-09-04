Las abogadas que representan a las distintas partes en la guerra Wanda Nara-Mauro Icardi, se verán las caras en "La Noche de Mirtha Legrand". Los otros invitados al programa.

Rosenfeld y Marcovecchio, cara a cara en la mesa de Mirtha Legrand: los invitados testigos de un cruce picante

La mesa de Mirtha Legrand promete chispazos y un tenso careo entre las abogadas Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld , lo que significará un duelo de titanes y otro capítulos de la guerra Mauro Icardi - Wanda Nara . Estarán cara a cara en "La noche de Mirtha Legrand", bajo el manejo de la filosa e histórica conductora televisiva.

Rosenfeld , quien es la representante legal de Wanda , estará cara a cara con Marcovecchio , la encargada de exhibir ante la Justicia la postura del futbolista sobre la polémica separación y los capítulos que siguen apareciendo en el caso. Cada una por su parte, habían hecho declaraciones cruzadas por los intereses de las partes, lo que presagia un encuentro desafiante.

Ambas coincidieron en un evento y fueron abordadas por las cámaras de LAM , donde sobrevolaron chicanas y lo hicieron en un tono agradable, al punto tal que se dieron un beso.

Las espectadores de lujo que tendrá el enfrentamiento

A un costado de este duelo que se llevará las miradas del programa, estarán presente la periodista de espectáculos Karina Iavíacoli y su par en el mundo deportivo Luciana Rubinska.

Se espera que en la mesa prevalezcan las chicanas entre las abogadas y una firma postura sobre el caso que es debate en la opinión pública. El programa que se desarrollará el sábado desde las 21.30 será tema de debate en las redes sociales ante las diferentes posturas.