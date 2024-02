Sabrina de Gran Hermano habló de su ex e hizo una fuerte confesión: "No me arriesgué a...."

La hermanita se tuvo que enfrentar en la noche del lunes a los panelistas del ciclo de Telefe que cuestionaron su juego dentro y fuera de la casa. Es que Cortez se enamoró de Alan, otro de los jugadores eliminados, pero nunca se animó a terminar la relación de 8 años con Brian Fernández. “La casa te pasa por arriba. Lamentablemente me hubiera encantado que no fuera así”, dijo la participante.

Sobre la infidelidad a su novio dentro de la competencia, la influencer reveló un detalle sobre su relación. Si bien la joven había dicho, cuando entró a la casa más famosa del país, que su novio “está chocho, me re banca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco”, dentro de la competencia cambió el discurso y tildó a Brian de “depresivo y celoso”.

“La realidad es que pensé un montón de cosas ahí adentro. Pero no me arriesgue a decirle a Brian “chau besito””, confió la contadora ya fuera de la casa dejando en claro que en más de una oportunidad quiso hacerlo, pero consideró que no era el momento ni el lugar.

Pero eso no fue todo, Sabrina aseguró que las cosas con Brian no estaban del todo bien antes de entrar al reality. “Un mes antes de entrar a la casa estaba en Córdoba y me replantee la relación con Brian”, reconoció la rubia ante la crítica mirada de los panelistas.

Y finalizó: “No me la jugué porque me parecía un montón hacerlo dentro de la casa”.