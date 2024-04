Santiago del Moro comunicó una decisión del Big que cambiará el juego

Inmediatamente explicó que la decisión del dueño de la casa se debe a que “están hablando de más” y hay “charlas de complot” que no están permitidas. De hecho, la última gala de nominación terminó con una placa multitudinaria cuando, en realidad, los hermanitos habían votado en el confesionario por Martín, Constanza, Emmanuel y Manzana.

“Necesito que me escuchen en silencio. No me gusta que maltraten mi casa. Viven sin respetar esta casa. Tienen que cuidarla. Les confieso que me ha llenado de preocupación cómo los alimentos se descomponían en los armarios”, había dicho Gran Hermano a todos los jugadores.

”No voy a permitir el desprecio por el prójimo. Además, continúan trasgrediendo normas como el complot. Quiero decirles que pueden ser estrategas sin apelar al juego sucio”, agregó y concluyó: “Tomé una decisión y es severa. Están todos nominados”.