Santiago del Moro mandó al frente a Estelita, la ex de Luis Ventura

El conductor estuvo como invitado en el programa 5 de Copas y contó una anécdota con la ex del famoso periodista

Uno de los conductores y presentadores más aclamados en la actualidad es sin lugar a dudas Santiago del Moro , quien se convirtió en uno de los personajes más simpáticos y carismáticos de la TV y la radio argentina . El periodista estuvo como invitado en el ciclo radial Cinco de Copas por Radio Zónica, programa en el que trabajan los hijos de Luis Ventura y Estelita Muñoz , la ex de este.

Allí, Santi hizo una confesión: “Estelita es una gran panelista de la televisión. No sé qué hace que no está laburando ahora. Ella es muy picante y tiene algo muy importante que es poder de síntesis. Es una mujer que dispara cuando habla, y lo dice desde un lugar que garpa siempre cuando va. Sabe jugar el juego”.

“A mí me gusta porque además de tener la lengua muy picante, tiene esa cosa de ser muy orgullosamente ama de casa, y no digo esto para bajar el precio, al contrario. Es que a ella le gusta ese rol, lo lleva con una altura que no lo padece y eso está buenísimo, además siempre dice las cosas desde un lugar genuino”, agregó el conductor de Gran Hermano 2022.