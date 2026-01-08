Se filtraron los videos que Romina Gaetani tiene como pruebas contra su ex pareja

En las redes se viralizaron los videos de la actriz pidiendo ayuda en el country Tortugas Club.

Las nuevas pruebas difundidas sobre la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh por violencia de género se volvieron virales en las redes sociales. El hecho sucedido el pasado domingo 28 de diciembre, días antes del Año Nuevo, en el country Tortugas Club, y conmocionó a todo el mundo del espectáculo.

"Fotograma del arribo de la víctima a la guardia", dice el documento que muestra imágenes de la llegada de la actriz con una camioneta para pedir ayuda por el fuerte episodio con su entonces pareja, el empresario Luis Cavanagh. "Está firmado y documentado por el ministerio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires", contó el periodista Martín Candalaft dando los detalles en DDM este jueves 8 de enero.

"Ella no se acerca caminando ni corriendo sino con su vehículo", detalló el comunicador acerca de lo que se ve en las imágenes. "Tiene que ver con lo que Romina contó durante tres horas, el arribo en su auto. Había versiones diferentes que contó el agresor, y acá confirma lo que contó Romina", sumó Guido Záffora, panelista del ciclo de América TV.

Allí se ve el auto de Romina estacionado en el country, los dos guardias de seguridad que le hablan por las ventanillas del vehículo. En el interior, la actriz está sola. Ambos son los primeros testigos del hecho, que comunican lo que está sucediendo en el country. En ese instante, Gaetani dijo que Luis Cavanagh la golpeó: "Vengo acá porque me acaban de golpear". Fueron sus palabras tras salir de la vivienda de su ex pareja.

La reconstrucción de los dramáticos hechos

"Ella sale de la casa de Luis Cavanagh, se sube al auto y logra escapar, en el vehículo hace un llamado a una amiga que va al lugar y la acompaña al hospital", relató el periodista Martín Candalaft. "La amiga llama al 911, por pedido de Romina", sumó Guido Záffora con más información.

De esta manera detallan que hubieron dos llamadas al 911, siendo clave la amiga que la contiene y logra convencerla de hacer la correspondiente denuncia ya que al principio Romina Gaetani no quería registrar el episodio por el afecto hacia su entonces pareja. "Una mujer en estado de shock, golpeada, temblando y llorando", definió Candalaft la situación que vivía la actriz en medio del episodio de violencia en el country que denunció y ratificó ante la Justicia.

image

Por otra parte, Luis Cavanagh rompió el silencio y contó su versión de los hechos, tras la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género: "Está todo grabado". En cuanto a la revisación médica a Cavanagh, que contrasta la declaración de Gaetani, deja constancia que "no tuvo lesiones al momento de la evaluación". De manera clara, se afirma que no tenía rastros de agresión al momento del examen físico que le realizaron al empresario.

De momento, las filmaciones ya se encuentran en poder de la Justicia, donde se encuentran analizando los metrajes. La causa avanza y se esperan novedades en los próximos días.