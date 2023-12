Se fue Axel de la casa de Gran Hermano: los memes que estallaron tras la eliminación

Quién es Axel, el segundo eliminado de la casa de Gran Hermano

En su presentación, Axel reveló detalles de su vida en Posadas, donde vive con amigos y disfruta de la vida social. "Me encanta la joda, la juntada... no me gusta trabajar, a quién le gusta trabajar", confesó. Aunque se autodenominó "medio 'gatito'", también destacó su lado amoroso: "Soy demasiado amoroso. Por mí, estoy con una chica solo todo el tiempo". Sin embargo, reveló un lado más vulnerable al admitir: "Cuando estoy solo, lloro. Nunca consumí drogas, aunque no lo parezca".

Axel Gran Hermano 2.jpg

La rivalidad con "Furia" quedó marcada durante la gala, donde la concursante obtuvo el 45,7% de los votos, asegurándose al menos una semana más en la competencia. Axel, por su parte, se despidió de la casa de Gran Hermano con el apoyo de quienes lo admiran en Misiones, aunque él prefiera mantenerse al margen de los elogios en redes sociales y en persona. La eliminación de Axel Klekaylo marca un giro en la dinámica del reality, dejando a los seguidores ansiosos por los próximos acontecimientos en la casa más vigilada del país.