Se reveló el verdadero motivo por el que Pampita rechazó a Luis Miguel

La modelo tuvo la oportunidad de iniciar un romance con el cantante, pero expuso los motivos por los que no avanzó.

Se debe a que, en una entrevista con Barbie Simons, amiga de Pampita , deschavó que tuvo la posibilidad de conquistar el corazón del Sol de México. Es por eso que ante la posibilidad de estar con Luis Miguel su amiga le reclamó: “¿Por qué nunca le diste bola a Luismi? Te lo voy a seguir reprochando hasta que me muera. Soy testigo que te invitó a salir”

Sin embargo, a la hora de dar las razones, Pampita expuso que siempre tuvo en claro lo que quería y sabía que al lado de Luis Miguel no lo iba a poder conseguir jamás: “Y yo soy muy romántica. No me quería enamorar de alguien que no iba a tener algo serio conmigo”.

Además, la modelo deschavó que no fue la única persona que se le insinuó, ya que rechazó a varios famosos por el mismo motivo: “Y así como con él, con muchos famosos. Siempre pensé lo mismo. Sí tenían fama de que no iban a tener algo en serio, no daba ni para tomar un café”.

Pampita-Luis Miguel-1.jpg

El plan de Pampita con Martín Pepa

Para dejar en clara su postura, Pampita reconoció que ahora que se encuentra en una nueva relación con Martín Pepa baraja la posibilidad de volver a ser madre: "Me gustaría tener algún hijo de nuevo, pero no sé si se me va a dar. La verdad tengo que tener la suerte de que un compañero quiera el mismo sueño que yo".

Es por eso que explicó la razón por la que desea una última oportunidad de ser madre junto a su nuevo novio: “Lo que me pasó con mis últimos hijos es que, por situaciones de la vida, no pude tener esos primeros años de vida como a mí me hubieran gustado”.