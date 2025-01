Se supo la sugerente manera como recibió la China Suárez a Franco Colapinto en su primer cita en España

A modo de crítica, el panel insistió en la reacción descortés de Franco al no invitar él a la modelo “más allá de que la China pueda o no pueda económicamente, me parece que Colapinto en la Fórmula 1 se maneja una cantidad de plata gigante, yo me preguntaba por qué no le invitó a ella el pasaje. Y me contaron que por más que él sea una estrella, no tiene liquidez para pagar mucho”, describió Pepe.

Amor fugaz en España

“Ella se sacó un pasaje, pagó el hotel, una suite, y en el momento en el que se iban a encontrar ella le dice ‘llegué, venite al hotel’. Le da la habitación y estaba en la suite emperador”, confirmó Ochoa. Quien, en ese mismo momento, continuaba recibiendo y compartía más detalles íntimos de la relación. El panel de LAM, ciclo liderado por Ángel de Brito, se mostró incómodo y molesto por las indiscreciones que la información contenía.

El “angelito”, no se guardó ningún detalle de los mensajes recibidos y continuó contando todo en vivo “En el chat me dicen: ‘el chabón llegó y dijo que ella lo estaba esperando directamente desnuda en la cama’. En otro mensaje me dice ‘cu… todo el finde’. ‘Ella tenía todo armado y el plan de los tres días en Madrid, en donde iban a comer… La China garpaba todo. Lo manejó todos esos días’”, leyó textual los del amigo del piloto sobre los encuentros en España.

Además, agregó “ella le dijo que la iban a llamar de todos lados, pero que iba a cuidar su relación”, sostuvo el panelista. Dicho motivo, junto a otros detalles que se han dado a conocer en los últimos días como el tatuaje que Eugenia se realizó en referencia a él, habrían generado que Colapinto se aleje de la actriz.

¿Colapinto dejó de seguir a la "China" en Instagram?

Si bien desde el primer acercamiento los fanáticos de Colapinto le advirtieron y pidieron que se alejara de Suárez, el piloto parecía estar cómodo con su amistad. Pero eso no va más, él dejó de seguirla en Instagram. Este movimiento, que no pasó inadvertido, parece haber desencadenado una respuesta inmediata por parte de ella, quien también dejó de seguir al piloto de reserva de la escudería Alpine en F1.