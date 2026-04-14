Sofia Pachano se hartó y expuso a una seguidora que criticó su look

La artista estalló en sus redes sociales con un fuerte cruce con una seguidora. Qué le criticó la usuaria y cómo respondió.

Sofía Pachano tuvo un acalorado cruce con una seguidora de su cuenta de Instagram luego de que critique el nuevo look que adoptó. Sin escrúpulos, la usuaria le escribió por privado su opinión negativa sobre su estética y ante eso la artista estalló con una respuesta inesperada.

“¡Ay, Sofi! Qué pena que optaste por el mismo look, no te favorece”, le respondió la usuaria a una historia en la cuenta de Instagram de Sofía, generando una respuesta con sorpresa: “¿Perdón?”. Lejos de cerrar la discusión, ese breve intercambio fue la puerta para una catarata de mensajes.

Ante este mensaje de Pachano, la usuaria se preguntó "por qué se tienen que tomar a mal los comentarios que uno hace", según el texto enviado, y alegó que solo se trataba de un comentario. Pero, harta de las críticas, Pachano alegó: “Porque lo que hiciste no es un comentario, es una opinión sobre mi pelo que nadie te preguntó”, dijo y ejemplificó: “Voy a darte un ejemplo, ‘Ay, Loli, qué pena que optaste por esa remera y esa posición en tu foto de perfil, la verdad que no te favorece nada’”.

Sofía Pachano cruce con usuario

Ante esa respuesta Loli, el nombre con el que se identifica la usuaria, estalló: “Andá a cagar. Ustedes siempre quieren que les digan qué hermosos están, qué bien que hacen todo, no se bancan nada”.

Ya por fuera del chat, en su historia, Sofía escribió: "Yo la verdad no entiendo qué les pasa por la cabeza. Cuando les doy un ejemplo de lo que hacen ellas... la psicótica soy yo. Jamás pretendo que me digan que todo les gusta, pero no se opina sobre el cuerpo ajeno, señoras”.