Tamara Paganini contó cuánta plata le ganó a Telefe en su histórico juicio

"No terminó el juicio, no llegó a instancias de... Ya después de 13 años dije 'Bueno, sí, arreglemos, dale'", dijo Paganini, enfatizando que su principal objetivo era obtener una disculpa pública por las acciones que consideraba injustas por parte de la producción de Gran Hermano. "En realidad yo no estaba pidiendo resarcimiento, pero mi abogada me decía que la única manera de resarcimiento tiene que ser económico porque el tiempo atrás no puede volver", agregó.