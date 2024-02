Tarja Turunen, la cantante lírica e ícono del metal sinfónico, llega a Casino Magic

La ex voz de Nightwish se presentará el 28 de febrero en el marco de su gira "Dream-The Hits Tour 2024". Recorrerá sus grandes éxitos junto a Marko Hietala, ex bajista de la banda finlandesa que es un emblema del género .

En julio del año 2023 se reencontraron en Suiza para interpretar “The Patton of the Opera” (Andres Lloyd) ¿Después de 18 años de cantarla juntos cómo fue esa sensación y reencuentro?

Tuve la idea de reunirnos cuando me enteré de que Marko iba a tener un espectáculo propio en el mismo festival. Así que le pedí que se uniera a mi show para una canción. Fue muy agradable compartir el escenario con él después de todos estos años y cantar la canción que creo que es importante para ambos. Por supuesto, la situación fue muy emocional, tanto para el público como para ambos.

¿Esa reunión fue el puntapié inicial para ese tour?

Realizamos dos actuaciones el pasado verano europeo en diferentes ocasiones y decidimos que sería genial trabajar juntos nuevamente pronto. Esta gira por América del Sur es la primera que estamos haciendo juntos y esperemos que no sea la última.

Embed - NIGHTWISH - The Phantom Of The Opera (OFFICIAL LIVE)

¿Les resultó complicado realizar la elección de la las canciones del setlist de “Living The Dream - The Hits Tour 2024”?

No realmente. Afortunadamente, ya he lanzado muchos álbumes de los cuales elegir las canciones. El concierto se basa en mis canciones de rock favoritas de mi carrera y quería crear una lista de canciones emocional y rockera para estos espectáculos. Dado que tengo un invitado especial, Marko Hietala, conmigo en esta gira por Sudamérica, estaremos interpretando canciones juntos con él. ¡Puedes esperar tener un tiempo fantástico en el espectáculo con nosotros que te llenará de adrenalina, seguro!

¿Tuvieron en cuenta el pedido de sus seguidores en las redes?

Fue muy interesante ver qué canciones les gustaría que interpretáramos a nuestros fanáticos y sí, la mayoría de las canciones que escucharás fueron mencionadas por la gente. Además, habrá sorpresas.

En el disco Rocking Heels: Live at Metal Church incluiste Numb” de Linkin Park, “The Unforgiven” de Metallica y temas de Slipknot ¿por qué decidiste esa elección?

El concierto fue una actuación única en una iglesia, y no se ha repetido desde entonces. Elegí cuidadosamente el repertorio para este espectáculo íntimo y consistió en canciones de mis bandas de metal/rock favoritas y algunas de mis propias canciones también. Mi concierto fue el evento de apertura del festival Wacken Open Air de ese año, donde también realicé mi show de rock “normal” un día después.

Durante el tour ¿Interpretas algunas de esas obras?

No, mi próxima gira por Sudamérica es completamente diferente y no tiene nada que ver con esta única actuación de 2016.

¿Cuál crees que es el motivo central por el cual le gusta lo que haces a tanta gente?

Habría que preguntarles a mis fans (risas). Creo que estoy transmitiendo una energía positiva a mis oyentes y en mis espectáculos, siempre doy el 100% a mi público. Soy una persona de mente abierta y creé mi carrera de la manera que realmente quería. Es muy importante para mí que las personas puedan liberarse cuando escuchan mi música.

Tarja Turunen

Comenzaste en la música hace 30 años ¿Crees que encontraste tu verdadera voz?

¡Absolutamente! Me siento libre cuando compongo mis canciones y es increíble ver que la música todavía me inspira y motiva. Estoy tratando de renovarme todo el tiempo, una y otra vez. No me siento bien si noto que no he evolucionado o avanzado en mi vida. Me esfuerzo mucho por trabajar en ese progreso.

¿Te fue difícil usar tu voz lírica para rock?

Fue muy difícil en realidad y me llevó muchos años sentirme realmente libre, especialmente durante las presentaciones en vivo. No había un entrenador vocal del que pudiera recibir consejos, así que decidí continuar mis estudios de canto lírico para sentirme mejor al cantar rock, y esa decisión fue lo mejor que pude hacer. Cuando me sentí bien y segura al cantar música clásica, comencé a sentirme bien al cantar rock también. Pero siempre he cuidado mucho mi técnica vocal y nunca he querido dañar mi voz."

Hoy los shows en vivo son la forma de vivir de la música y los discos ya nadie los compra ¿qué mirada tenes hoy de la industria?

Para un artista como yo, que no es un artista mainstream cuya música se reproduce constantemente en la radio o la tvn, es muy importante hacer espectáculos y giras. He tenido mucha suerte de construir una carrera exitosa y duradera. Estoy muy agradecida.

Has expresado que si hoy alguien recibe un disco de platino es muy “raro” ¿cómo ves que funciona actualmente la industria musical?

Todo está digitalizado hoy en día, y la gente no escucha música como solíamos hacerlo. Nuestras formas han cambiado, y siguen cambiando. Creo que la industria musical ha causado la mayor parte del daño a la industria misma con sus decisiones. Es triste ver que la música ya no se percibe como algo valioso, como lo era antes durante la “era dorada” de los años 80 o 90. Los niños de hoy no están experimentando la magia de la música de la misma manera que lo hacíamos en el pasado.

Embed - Tarja - Living The Dream Tour 2024 with Marko!

¿Considera que el fan argentino es el mejor del mundo por excelencia?

Estoy muy contenta con mi conexión con Argentina. Estoy muy agradecida de haber decidido mudarme a Buenos Aires hace muchos años porque la cultura local con su gente me ayudó a abrirme y ver el mundo con otros ojos. El público argentino me ha abrazado desde la primera vez que canté en el año 2000 y han seguido haciéndolo hasta ahora. Es increíble cuánta alegría siento al saber que pronto volveré a rockear con todos ustedes ¡Estoy regresando a casa!

¿Qué significa actualmente Nightwish para ustedes?

Nightwish es la banda de la que formé parte durante su creación y primeros años. Estoy orgulloso de la música que hicimos juntos.

¿Te molesta que aún te sigan reconociendo como la ex cantante de Nightwish?

No, no me molesta porque dejé atrás esa etapa hace muchos años. Sin embargo, se siente bastante divertido, ya que mi carrera en solitario ha durado mucho más que los años que pasé en la banda. He creado muchos más álbumes en solitario que con Nightwish, pero es comprensible, ya que me di a conocer como el cantante del grupo. El pasado siempre quedará en el pasado y la música que creamos siempre permanecerá viva también.

Estás proyectando un nuevo álbum ¿es cierto que será más rockero?

Por supuesto, estoy escribiendo material para el nuevo álbum y tenemos un plan para ello con mi compañía discográfica. Aún no se ha decidido la fecha de lanzamiento, pero espero terminar la producción del álbum durante este año. Definitivamente, será un álbum de rock.

¿Te ves en un futuro radicada definitivamente en Argentina?

Estoy siguiendo las noticias y la situación del país naturalmente porque tengo un esposo argentino que está muy interesado en la política... lo cual no soy personalmente. Solo espero que el futuro del país sea brillante y positivo, porque realmente amo a Argentina. Sé que la situación no ha sido fácil en los últimos años, así que mis esperanzas están altas.