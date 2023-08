Tras 4 "cuernos", Jujuy Jiménez confesó si perdonaría una infidelidad

Es por eso que ante una pregunta de sus seguidores, la modelo no dudó en sincerarse. “¿Se perdona una infidelidad?”, le consultó una de sus seguidoras. “No. Los códigos de cada pareja, son propios de cada pareja. Yo nunca tuve una pareja abierta, no me interesa. Y si yo cuido, respeto y soy fiel, pretendo lo mismo del otro lado”, aseguró Jujuy Jiménez .

Sin embargo, esa no fue la única pregunta que recibió sobre el tema relaciones. Ya que luego, una seguidores le preguntó: “¿Cómo haces para que no te afecten las malas vibras?”.

Jujuy Jiménez 1.jpg

“Lamentablemente eso existe y es parte de la vida, es empezar por la aceptación, como todo, no hay frío sin calor, no hay amor sin odio, no hay alegría sin tristeza y así podría seguir... pero para mí es importante fortalecerse uno internamente tanto pero tanto, que va a llegar un día que todo eso no te va a importar ni afectar porque vas a estar segura de quién sos”, opinó Jujuy Jiménez.

“Es simple hay gente que elige vivir desde el amor y hay otros que carecen de mucho amor. Pero eso se nutre desde adentro hacia afuera. Nada ni nadie de afuera (lo externo) va a resolverte eso. Sos vos y tu interior”, agregó.

Jujuy Jiménez 2.jpg

Desde que se enteró de la traición, Sofía Jujuy Jiménez se refugió en sus amigos cercanos y en sus seguidores. Aunque estuvo incomunicada durante un mes debido a sus compromisos laborales, mantuvo una conexión con su comunidad virtual para compartir sus sentimientos y reflexiones sobre la situación.

La modelo dejó en claro que no hay marcha atrás después de una infidelidad y que su prioridad es fortalecerse interiormente para enfrentar cualquier adversidad en la vida. Así, continúa su camino con la cabeza en alto y la certeza de que valora la lealtad y el respeto en una relación de pareja.