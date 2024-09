Un periodista contó por qué Bautista Mascia no logró vender todas las entradas para el Gran Rex: "Lo expusieron"

Bautista.jpg

“A mí me han contado el fin de semana que las entradas que se vendieron no fueron más de mil. Y eso que hicieron 9x1 en algunos lugares. Desde adentro del Gran Rex me informan que el dinero que se recaudó superó apenas los 20 millones de pesos cuando un recital bien vendido andá más allá de los 100 ampliamente en ese teatro", sentenció el periodista.

Sin embargo, haber hecho poca prensa del evento también fue un motivo por el que no alcanzó a cumplir las expectativas: "Y para cerrar les digo que más allá que lo han expuesto a Bauti porque él no tiene la culpa de todo esto, también falló la comunicación. No puede ser que el prensa que lleva adelante el evento no conteste el teléfono...", dijo y cerró: "Muchos colegas me han dicho eso. Si no estás llenando, lo mínimo que necesitas es prensa y no se hizo”.

¿Y el premio? Bautista Mascia reveló qué pasó con el premio de 71 millones por ganar Gran Hermano

El ganador de certamen 2023/24 de Gran Hermano, Bautista Mascia, logró ganarse el respeto de sus compañeros dentro de la casa y, allí también forjó la relación amorosa con su novia Denisse González. Sumado a esto, también cosechó una gran cantidad de dinero en premios que ¿recibió?

bautista portada.jpg

El uruguayo de 27 años logró fortalecer su cuenta bancaria al ganar los 50 millones que el certamen le ofrecía al ganador, sumado a los 21 millones que se generaron a partir de los rendimientos que generó el dinero por tenerlo en una billetera virtual especifica.

Durante la gala de los Martín Fierro, el ganador de GH fue consultado sobre el destino que tuvo esa cantidad de dinero obtenida en premios. Sin embargo, el uruguayo sorprendió a los presentes en la alfombra roja con una confesión: “No cobré nada todavía. ¡No cobré nada! La invertiré en mi carrera". A pesar de esto, el artista que hará un Gran Rex en su carrera como artista musical, no dio detalles de cuándo recibirá el dinero.