Una ex Gran Hermano contó cómo fue su durísima batalla contra el cáncer

A los 41 años, la ex Gran Hermano recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre: tenía microcalcificaciones del tipo carcinoma in situ, lo que la llevó a someterse a una mastectomía total. Sin embargo, el procedimiento se complicó y su recuperación resultó más difícil de lo esperado.

GH 1.jpg Carla, ex Gran Hermano

El diagnóstico y el inicio de un proceso doloroso para la ex Gran Hermano

"En unas horas entro por quinta vez a quirófano. Cuando me enteré de mi diagnóstico, me tuvieron que hacer una mastectomía. No me pudieron poner prótesis por falta de piel, pero sí un expansor para estirarla. Sin embargo, se infectó y volvieron a operarme para sacarlo", explicó en sus redes.

Con el tiempo, comenzó el proceso reconstructivo, que consistía en rellenar la mama con grasa de su propio cuerpo. Pero en medio de ese camino, la vida le tenía preparada otra sorpresa: quedó embarazada y tuvo que postergar todo.

Más allá de las dificultades físicas, Carla tuvo que lidiar con las emociones y la autoestima que implica atravesar un proceso de este tipo. En su cuenta de Instagram, donde tiene una gran comunidad de seguidores, compartió el truco que utilizó durante años para disimular la diferencia de tamaños en sus pechos y dejó un mensaje de empoderamiento.

GH 2.jpg Carla, ex Gran Hermano

Aceptar su imagen y ayudar a otras mujeres

"No te compares con los cuerpos y vidas que ves en las redes. No todo lo que ves es real. Valorá la tuya", expresó, alentando a sus seguidoras a aceptarse y cuidar su salud. Además, insistió en la importancia de realizarse chequeos médicos de manera regular, especialmente después de los 40 años, cuando el riesgo de cáncer de mama aumenta.

Ahora, con su proceso de reconstrucción en la etapa final, Carla reflexiona sobre todo lo que ha vivido y el aprendizaje que le dejó su enfermedad. "Si tenés las dos, valóralas. Valorá cada parte de tu cuerpo que te haga femenina y que te permita ser independiente. La salud es algo que debería ser motivo para despertarnos felices cada mañana. Estás vivo y con salud, todo es posible", concluyó.