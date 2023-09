Virus desata otra fiesta en Mood

Marcelo contó que la reacción de la gente ha sido “increíble” porque las salas se ven con un lleno total y resaltó la cantidad de adolescente que se acercan a ver a Virus. Y eso para nosotros está bueno porque son chicos que jamás han visto a la banda en vivo. Y Virus en vivo crece mucho porque somos un grupo de músicos de la vieja escuela. Nosotros vivimos las canciones con absoluta actualidad cada vez que las tocamos, las tocamos como si fuera la primera vez, y así lo sentimos y lo vivimos”.

“Me llama mucho la atención la cantidad de jóvenes que llegan al show. Que pasen los años y sigan escuchando nuestra música, se vuelvan fanáticos en cuanto a las letras, para nosotros es el mejor regalo que podemos sentir”.

Vigencia

Al consultarlo sobre por qué la música sigue en vigencia y atrae a esas nuevas generaciones, el músico platense aseguró que se debe exclusivamente a la obra. “El público adolescente es el más entusiasta. Y que pasen los años y sigan escuchando nuestra música, se vuelvan fanáticos en cuanto a las letras, para nosotros es el mejor regalo que podemos sentir”, confesó Moura.

“Vivo en Capital y cuando me tomo un taxi en la radio sigo escuchando Virus y no hay una compañía detrás haciendo la difusión. Creo que se da de forma natural por esos operarios de las radios que es la misma gente que nos escucha. Por ahora siguen tan vigentes como en ese entonces. Nosotros prácticamente no somos conocidos, pero sí lo son nuestras canciones. En estos 42 años, la música de Virus nunca dejó de sonar. Hay una audiencia que conoce por lo menos 20 temas de nuestra obra. Y eso es algo que no es muy usual”, acotó Marcelo.

Escritura y diversidad

La lírica de Federico Moura está llena de sutilezas y mensajes ocultos que actualmente en algunos casos se siguen descifrando. En cuanto a cómo el desarrollo compositivo, Marcelo Moura indicó que cuando Virus comenzó a tocar, se escuchaba “algo más tranquilo”. “Rompimos (la escena) con una propuesta distinta que nos atrajo aparejados un montón de críticas y rechazo. Luego las cosas fueron cambiando, se sumaron otros grupos y se generó una nueva ola en la década del 80, que para mí fueron los años más lindos de la música”. Y luego continuó: “Cuando nosotros aparecimos, el panorama nacional era hippie y depresivo. Siempre que aparece algo nuevo genera rechazo, es un común denominador en los artistas que tienen una personalidad que es única”.

En cuanto a las letras con un cantante (Federico) que supo ser símbolo del glamour y la sensualidad, el guitarrista explicó: “Tuvimos la suerte de nacer en una familia de posición económica de clase media y tuvimos la posibilidad de estudiar en escuelas muy buenas. Eso te da otro lenguaje en un tiempo en donde el rock era más marginal. Federico, Julio y yo fuimos al Colegio Nacional de La Plata y con 14 años leíamos a autores como Nietzsche, Sartre, Artaud, Baudelaire y Rimbaud. Y al arrancar con letras más profundas con doble lectura, metáforas, humor, fue parte del cambio que produjo en la música”.

“Sin disfraz” o “Luna de miel en la mano” son canciones de contenido sexual que tienen que ver con la masturbación y la condición o elección de ser gay. Según relata el cantante en su libro, Virus por Marcelo Moura, los directivos de la compañía discográfica le sugirieron a Federico Moura que no develara su condición gay por temor a perder la enorme atracción que ejercía ante las mujeres. Su respuesta fue “Sin disfraz”, un tema en donde reivindicaba su sexualidad. Precisamente, para Marcelo, Virus fue una de las primeras bandas en apoyar la diversidad de género y en hablar de temas que hasta entonces eran tabú. “Hoy es algo normal –hablar de sexo-, lo complicado fue hacerlo cuando había mucho rechazo. Creo que el tema sexual no estaba ni cerca en la consideración de la gente. Nosotros fuimos un grupo con mucha claridad respecto de nuestra postura en plena dictadura militar”.

Virus

Belleza y magnetismo

Federico tenía una imagen que no pasaba desapercibida y era como un imán. Además, muchos músicos han expresado que era una persona totalmente hermosa y atrayente en todo sentido. Al recordar la figura de su hermano y revelar qué le sucede en escena cuando se reproducen imágenes, Marcelo reveló: “Federico flotaba en el escenario. Tenía magnetismo y una sensualidad única. Era una persona demasiado bella con un amplio sentido de la palabra”.

“Nos parecía importante que estuviera Federico en los shows de manera sutil (a través de las pantallas), sin abusar de eso. Nos transportamos en el tiempo. Es una situación de una fragilidad emotiva muy grande”, agregó.

Marcelo Moura reveló que la actual gira se está registrando a modo de documental y aseguró que todavía queda mucho por delante. “No es que vamos a dejar de tocar. Creo que en un inicio en la gacetilla de prensa sobresalió mucho la palabra ‘despedida’. Es una gira que vamos a estar mucho tiempo haciéndola. Somos músicos y siempre tenemos la necesidad de componer más allá de que la gente siempre te pida “Luna de miel” o “Pronta entrega. Vamos a ver que sale cuando nos encontremos con la música y las composiciones".