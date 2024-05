Wanda Nara contó sus 8 tips para tener la piel como un delfín

Cuando uno de sus seguidores le preguntó sobre los comentarios de su hermana Zaira acerca de su piel, Wanda no dudó en detallar sus cuidados. "Zaira dijo que tenés la piel más linda que conoce, como de delfín, ¿cómo hacés? Tips", preguntó un usuario. En respuesta, la conductora de MasterChef (Telefe) enumeró sus ocho máximas para mantener su piel espléndida.

"Nunca fumé en mi vida, nunca consumí ningún tipo de drogas, no consumo alcohol", comenzó Wanda, destacando su compromiso con un estilo de vida saludable. Además, agregó: "No me gusta la noche, si voy dos veces a un lugar bailable consumí mis salidas en un año", desmintiendo así los rumores de que frecuentemente sale a bailar con amigos.