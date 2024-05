Wanda Nara mostró cuál es la cartera más cara que tiene

Wanda Nara 1.jpg El bolso más caro y preferido de Wanda Nara

El bolso más caro de Wanda Nara

Entre sus impresionantes carteras, Wanda destacó un bolso Himalaya Birkin, valuado en aproximadamente 380 mil dólares. Este exclusivo accesorio, confeccionado en piel de cocodrilo y de dimensiones exquisitas, es considerado una verdadera joya de la moda y es codiciado por coleccionistas de todo el mundo. "Es imposible de conseguir y se merece un lugar especial", expresó la empresaria al mostrarlo a sus seguidores.

Además de compartir detalles sobre su colección de carteras, Wanda aprovechó el momento para reflexionar sobre el valor que le da a sus accesorios y su preocupación por si sus hijas apreciarán tanto estos objetos como ella.

Wanda Nara 2.jpg Wanda Nara y otras de sus costosas carteras

"Estoy acomodando todos estos bolsos y no sé por dónde empezar. A veces digo que me quiero deshacer de algo pero de qué va a ser si es uno más lindo que el otro... Yo no sé si mis hijas lo van a valorar. No sé si les gustan tanto los bolsos como a mí", confesó la modelo.

La fortuna de Wanda Nara

A pesar de su aprecio por sus lujosos accesorios, Wanda Nara dejó en claro que está dispuesta a compartirlos con sus seres queridos, incluso con sus hijas en el futuro.

Además, claro que puede pagar a esas prendas sin ningún tipo de problemas, ya que además de todo lo que gana como empresaria y representante, sin contar el gran sueldo de Mauro Icardi como futbolista, Wanda ahora tambiéns e dedica a vender contenido erótico en la web de Divas Play, la cual se cree que significará para Wanda Nara una suma mensual extra de miles de dólares, que se sumarán a sus ya abultadas cuentas.