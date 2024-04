Florencia de la V durísima sobre la nueva canción de Wanda Nara y Mauro Icardi

La conductora no evitó meterse en la controversia y destrozó a su colega al referirse a su nueva canción.

“Es como decir, por lo que me hiciste (la supuesta infidelidad con la China Suárez) ahora vas a hacer hasta el día que te mueras, lo que yo quiera. Mañana salís vestido de Teletubbie. Es de nunca acabar esto”, agregó irónicamente Flor de la V, sumándose a las críticas.

Las críticas de Florencia de la V contra Wanda Nara y Mauro Icardi

Josefina Pouso también se pronunció al respecto, calificando la relación entre Nara e Icardi como "amor tóxico" y cuestionando hasta dónde llegará la humillación pública del futbolista. “Más que amor verdadero, al tema le pondría amor tóxico. ¿Hasta cuánto más va a hacer arrastrar a este muchacho, haciéndolo pagar una humillación pública?”, aseguró. La conductora no escatimó en comentarios sobre el título de la canción, "Amor verdadero", sugiriendo una falta de autenticidad en los sentimientos que se pretenden expresar: “Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”.

La polémica se intensificó con la intervención de Karina Iavícoli, quien cuestionó la dirección que está tomando la pareja después de los escándalos previos. Las críticas se han extendido más allá de la esfera mediática, con usuarios de redes sociales manifestando opiniones divididas sobre la situación.

La anterior pelea entre Wanda Nara y Florencia de la V

Ya la polémica entre ambas conductoras había surgido luego de que en Intrusos hablaran del supuesto perfil falso que se le adjudicó a Wanda y los chats entre Andrés Nara y Nora Colosimo contra ella e Icardi.

En ese momento un usuario de las redes sociales había salido en defensa de Wanda Nara y escribió: “Flor le tiene envidia a Wanda, no le cabe en su cabeza que sea millonaria y conduzca el programa con más rating y ella que se creía diva y gran artista tenga que conducir un programa de 2 puntos de rating”. Sin embargo el escándalo no terminó ya que Wanda Nara no se quedó callada y respondió con ironía: “No creo, si todos sus compañeros la adoran porque es muy buena compañera”.