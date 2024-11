Wanda Nara tras el escándalo con Icardi: “No denuncié violencia de género”

“¿Qué pasó en Santa Bárbara?”, quiso saber el cronista de A la tarde (América). La respuesta de Wanda fue clara y sin demasiados rodeos: “Nada, lo que vieron”. Acto seguido, la pregunta del periodista fue si la situación se sintió como un hostigamiento para la conductora de Bake Off Famosos y la respuesta con firmeza fue: “No”.

Ante la reacción de Wanda, el notero enfatizó en que el futbolista la había filmado en el interior de su vivienda a lo que la conductora deslizó: “Bueno, sí… me grabó, pero no…” refiriéndose a las especulaciones en cuanto a las supuestas acusaciones por violencia de género que pesaron sobre Icardi y que le valieron ser desalojado del departamento de Chateau Libertador.

Embed - Wanda Nara rompió el silencio tras los polémicos videos con Mauro Icardi #alatarde #américatv

“Lo único que quiero aclarar porque me parece muy delicado y hay mucha gente que sufre, y yo quiero decirlo porque estoy muy en empatía con las mujeres, es que yo no hice ninguna denuncia por violencia de género. No quiero que se confundan las cosas”, remarcó la empresaria quien aseguró, al mismo tiempo, que fue a la vivienda a buscar sus documentos.

“Si yo tuviera miedo o pensara algo raro, no estaría con mis hijas, con quienes está hace varios días ya”, dijo sobre el vínculo que mantiene Icardi con sus dos hijas Isabella y Francesca, fruto del amor de la pareja.

El mensaje de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Tras su actitud, Mauro decidió exponer los chats con su abogada y compartió videos de ella en distintas situaciones dentro de la propiedad.

Minutos después, Wanda decidió también acudir a sus redes sociales y posteó la captura de un chat con Icardi donde se veía un fuerte mensaje.

“Y como sigas en viva cagándote en tu familia, te voy a arruinar la vida directamente de por vida...", le envió Mauro. Ante eso, la empresaria sentenció: "Diga lo que diga, haga lo que haga, su objetivo es este".