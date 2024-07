Wanda Nara mostró las fotos más fuertes de su tratamiento contra la leucemia

Semanas atrás, Wanda había recordado las reacciones de cada uno de los integrantes de su familia, tras el diagnóstico recibido. "Era todo un delirio. Zaira llegó y me dijo ´yo me pongo como donante´. Mi mamá me dijo ´si a vos te pasa algo, yo me muero´. Mauro me decía que se retiraba, buscaba en el celular algo de las Islas Caimán, no sé a donde me quería llevar", había contado en un programa por Olga.

También, en sus Stories, la empresaria se sinceró con sus seguidores y publicó una foto en la que se la puede ver con lágrimas en los ojos y con expresión devastadora. "El día que me dijeron la palabra que nadie quiere ni decir ni escuchar", expresó, al tiempo que, volvió a agradecer al equipo médico que la acompañó en ese entonces.

image.png

Recordemos que Wanda continúa realizando un tratamiento y con chequeos periódicos, ya que debe mantener un control de su salud. "Fue duro. El susto de todos, de mi mamá, mi hermana, de él (por Icardi). Ahí te das cuenta de los amigos que tenés... Le puede pasar a cualquiera. Antes le pasaba a la gente grande y ahora a la gente joven. Hay que hacerse los chequeos cada 6 meses", había expresado hace un tiempo.

El motivo del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

En las últimas horas, apareció un amigo de Mauro Icardi que aportó datos jugosos sobre el conflicto del matrimonio que está separado, con Wanda instalada en el Chateau LIbertador de Buenos Aires, y con Mauro en Estambul.

En ese marco, el periodista Matías Vázquez contó: “Su amigo me dijo que este enojo nació hace dos días, cuando Wanda le habría planteado armar una nueva secuencia mediática con L-Gante. A partir de ese momento, lo que más le molestó a Mauro fue que él proyectó en Wanda otra persona después de su enfermedad, como que imaginó que iba a ser diferente con esas movidas mediáticas y eso fue lo que generó el conflicto”.