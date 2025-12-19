Wanda Nara se anticipó a la navidad y mostró los regalos millonarios que recibió: "No fue canje"

Wanda Nara vive una vida de lujos, se sabe. Pero llamativo de ello es que con el paso del tiempo sigue superándose con gastos sorpresivos e imponentes que dejan a sus seguidores boquiabiertos. En las últimas horas la conductora televisiva expuso en sus redes una compra grande que hizo como regalo por la navidad.

Lejos de que sean botas, carteras, ropa entre otros elementos ligados a la moda, la empresaria gastó una fortuna en electrodomésticos para potenciar el nivel de su cocina en el domicilio. A través de las imágenes mostró que adquirió una batidora (que cuesta aproximadamente un millón de pesos ), sumado a un exprimidor y una pava (cerca de los 500 mil pesos por unidad), una licuadora (aproximadamente 640 mil pesos ) y un tostador (cotizado en 360 mil ).

Sin embargo lo que llamó la atención fue una cafetera del mismo modelo y marca para tener a tono cada uno de los electrodomésticos de su cocina. Según se conoció es una cafetera que permite vivir una experiencia de barista por sus funciones específicas. Según trascendió el producto cuesta por encima de los dos millones y medios de pesos.

Wanda-Electrodomésticos

La compra hecha por la conductora de MasterChef Celebrity habría costado 4600 dólares ($5.620.094). En esta oportunidad no se habría tratado de un canje.

Las fuertes declaraciones de la ex de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

Mientras Wanda Nara está cada días mas enamorada de Martín Migueles, la ex del empresario, María Laura Arredondo, decidió hablar por primera vez y no se guardó nada. “La verdad no me gusta hablar de mi pasado, de hecho hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y nunca salí a hablar de nada”, comenzó diciendo a Puro Show.

"Martín no es una mala persona, pero yo sufrí mucho con él. Le deseo lo mejor, pero bueno, yo la pasé mal con él”, confesó en la entrevista con Matías Vázquez, quien pidió que la charla fuera con el conductor para sentirse “resguardada”.

Consultada sobre si Migueles no fue la persona que le mostró al principio, Arredondo reconoció: “Puede ser, pero bueno, a veces el amor termina y yo creo que a él se le terminó el amor conmigo. Qué sé yo, acepto que se haya terminado el amor, pero quizás no de la manera que se terminó. Cada uno es como es, viste, y hay que tener cuidado. Yo no terminé bien con él, la verdad que no”.

En otro tramo de la entrevista, Arredondo admitió que se sintió defraudada y desilusionada por Migueles: “Sí, me defraudó, obviamente me desilusioné con él, pero bueno quizás hoy cambió y se enamoró y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él, soy team Wanda, me encanta ella y les deseo lo mejor, ojalá que se haya enamorado”.

Sobre la relación de Martín Migueles con Wanda Nara, María Laura Arredondo fue tajante en el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece: “No me sorprende nada de él. Debe estar con ella porque la quiere, no sé. ¿Por qué no se puede haber enamorado de ella?“. “Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero, y a él le gusta eso”, expresó y fue más allá: “Le gusta esa vida lujosa, cara, le gusta la plata, bueno, ¿a quién no? Pasa que él es muy ambicioso”.