Wanda Nara se enojó y le dijo de todo a L-Gante tras hablar de su leucemia

"¿Creés en la amistad entre el hombre y la mujer?" fue la pregunta. "Sí creo, hasta que se confundieron y me tocó alejarme. Porque soy muy buena amiga. De esa que están más en las malas que en las buenas. En las malas te doy mi alma para que puedas salir. Pero si me fallás me alejo", disparó letal en obvia referencia al vínculo que mantuvo con Elián Valenzuela.