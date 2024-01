Wanda Nara sorprendió al confesar que tendría intimidad con Luis Ventura: "Me sentiría guau con él"

A quién eligió Wanda Nara para tener el último sexo de su vida

“Vas a tener que pensarlo bien. Rusherking o Luis Ventura”, tiró la periodista de espectáculos. Wanda Nara arriesgó un nombre, luego de pensarlo un rato, y dejó a todos perplejos por su elección: “Con Luis Ventura”.

wanda nara zaira.png Wanda Nara se confesó con su hermana Zaira Nara y contó que tendría una noche de pasión con Luis Ventura.

La empresaria reveló los motivos por los cuales elegiría a Ventura. “Tendría más experiencia me imagino (...). A Ventura no le conozco muchas parejas, a mí me la bajan los hombres que se enredan con muchas mujeres diferentes, es como sentirme una más. Con Luis Ventura me sentiría como guau, especial”, detalló.

En A la Tarde, Luis Ventura se refirió a los dichos de Wanda Nara y su reacción descolocó a Karina Mazzocco. “Me preocupó más otra declaración, además de la de Wanda que me sorprendió: la de Guido Záffora”, confesó el periodista.

Embed WANDA NARA TIROTEÓ A LUIS VENTURA: "Tendría sexo con él".



Fuertes declaraciones de la empresaria hacia el periodista.



"Entre Wanda y La China, me quedo con Wanda", comentó Ventura.#ALaTarde pic.twitter.com/jcaE7Kel01 — América TV (@AmericaTV) January 12, 2024

“¿Guido Záffora también tendría sexo con vos? Y, ¿por qué te preocupa?”, lo indagó la conductora y Luis confirmó: "Porque fue un compañero de trabajo, convivimos”. “Es verdad. Donde se come...", acotó Diego Esteves. Mazzocco encaró al periodista y le preguntó si la confesión de la empresaria lo había sorprendido: "En el caso de Wanda, sí”.