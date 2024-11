Wanda Nara y L-Gante confirmaron romance: mimos, besos y un "te amo"

La mediática confirmó su romance con el cantante de cumbia 420 y ya no se esconden. Además, le tiró un palito a su ex Mauro Icardi.

Luego de dar una nota en el programa de Jorge Rial, las cámaras de LAM (América) captó a la pareja que no se negó a dar una nota y se mostró muy predispuesta a responder preguntas y a mostrarse.

El beso llegó en un vivo de Instagram que la pareja compartió el lunes por la noche tras una cena con amigos. “Si llegamos a los 50 mil en el vivo, le como la boca acá no más”, dijo el cantante desafiando a su público.

wanda lgante

Si bien alcanzaron los 40 mil seguidores, L-Gante le comió la boca a la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) que reaccionó con sorpresa porque no habían llegado al número solicitado, el músico reconoció que no aguantaba más.

“¿Me amás?”, le consultó Wanda y minutos después hubo confirmación de este sentimiento de parte de ambos.

Texto del párrafo.png

El palito de Wanda a Mauro Icardi

Declarado su amor por el cantante de cumbia, Wanda dejó muy en claro que la relación con Mauro Icardi, padre de sus dos hijas Isabella y Francesca, quedó muy en el pasado y no hay vuelta atrás.

Con una frase de Frida Kahlo, a quien suele referirse en varias oportunidades cuando de amor se trata, la morocha subió: “Alguien que de verdad te ama, va a preferir mil veces mejorar antes que perderte”.

En las redes sociales, especularon en que la frase fue para el futbolista quien no habría apostado a su relación con la influencer.

¿Amor o prensa?

Es cierto que Wanda y L-Gante se han mostrado muy cerca e incluso hubo declaración de amor con beso incluido. Sin embargo, todo podría ser parte de una movida de prensa de cara al debut de la hermana de Zaira Nara con su nuevo reality para Netflix junto a Darío Barassi.

Se trata de “Love is Blind Argentina” un reality show de parejas en Argentina de adaptación del exitoso formato internacional que busca poner a prueba la idea de que el amor puede surgir más allá de las apariencias físicas, donde solteros y solteras se embarcarán en la búsqueda del amor. El reality debutará en la plataforma el miércoles 6 de noviembre.