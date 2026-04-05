Ya se sabe todo: después de la confirmación de Marcela Tauro, trascendió quién es su nueva pareja

La periodista aseguró que está iniciando un romance, aunque no se había animado a dar a conocer el nombre del hombre que la conquistó.

Marcela Tauro confirmó que volvió a apostar al amor y atraviesa un presente sentimental que la tiene entusiasmada: la panelista de Intrusos (América TV) contó al aire que está conociendo a alguien especial y, aunque eligió la cautela, dejó señales claras sobre el vínculo. “Es súper compañero y me hace reír mucho, así que eso es bueno ”, expresó, dando indicios de una relación que avanza de manera positiva.

Durante varios días, la identidad del hombre se mantuvo en reserva hasta que el periodista Juan Etchegoyen reveló quién es: Leopoldo “Polo” Arancibia , un empresario vinculado al mundo automotriz, de entre 55 y 60 años. Según trascendió, la relación lleva aproximadamente tres meses y el entorno de la periodista no descarta que el blanqueo oficial ocurra en breve . Además, se deslizó que “ha tenido alguna cosita con alguna famosa”, lo que sumó interés en el ambiente del espectáculo.

La propia comunicadora contó que el vínculo comenzó gracias a una presentación en común. “Me lo presentaron” , señaló, destacando que el factor clave fue la conexión personal y el buen humor que comparten. Sin dar demasiados detalles sobre su pareja, la panelista prefirió resguardar la intimidad, aunque dejó en claro que se siente cómoda y contenida en esta nueva etapa.

El romance de Marcela Tauro con Martín Bisio que no terminó bien

Este nuevo romance llega luego de una relación extensa y significativa en su vida. En 2024, Tauro le puso fin a su noviazgo con Martín Bisio, con quien estuvo en pareja durante ocho años, pese a la diferencia de edad de dos décadas. La historia entre ambos había comenzado en 2016, en una fiesta de disfraces organizada por Barby Franco, con Débora D’Amato como “celestina”.

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La relación con Bisio tuvo idas y vueltas, incluyendo una separación en 2023 y una posterior reconciliación en un contexto personal delicado. “Cuando yo me separé, al otro día murió mamá y retomamos el vínculo. Hubo mucho amor. Pero después de un tiempo, terminamos cortando. Hoy no tengo trato ”, había explicado Tauro sobre el final definitivo de esa etapa.