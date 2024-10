Yuyito González contó cuándo se mudará a la Quinta de Olivos

"¿Ya estás mudada, estás en la Quinta, es así?", indagó sin vueltas el cronista de Intrusos a la conductora. "No, no estoy mudada, nos vemos todos los días", enfatizó Yuyito en su respuesta. Además, añadió: "Estamos construyendo nuestra relación, estamos juntos todo lo que se puede. Lo tenemos planificado más para enero, porque yo en diciembre tengo otras cosas".

Yuyito 2.jpg

"Tengo varios festejos, el cumple de Javier, el año nuestro acá, no sé qué festejos habrá para un año de la presidencia. Y después empezamos a pensar en las fiestas, en la Navidad y en Año Nuevo", lanzó la conductora, pasando por alto la fecha de su novio.

La dura respuesta de Yuyito González a las críticas de Viviana Canosa

Hace unos días, la conductora Viviana Canosa lanzó una frase picante en su programa "Libertad de expresión": "Todos los días, Yuyito González nos cuenta un capítulo de su novela con el presidente".

Luego, al escuchar a la primera dama emocionarse al compartir una anécdota sobre Javier Milei, Canosa ironizó: "Qué mala actriz, igual. Cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan". En "Socios del espectáculo", un notero abordó a Yuyito González para conocer su reacción y le recordó que Canosa también comentó que "ahora la estábamos bancando todos" porque utilizaba la seguridad presidencial.

yuyito González-home.jpg

Algo molesta, Yuyito respondió: "A mí no me banca nadie, ni Canosa, ni nadie. Me banca Dios, mi laburo, las empresas que me contratan. ¿Quién me banca? ¡Qué cantidad de pavadas que dicen! Esas cosas generan violencia. Son mentiras absolutas, las diga quien las diga, y lo peor es que generan violencia porque le meten mentiras a la gente en la cabeza".

González también añadió: "La gente que opina (refiriéndose a Canosa) es muy opinable. Es gente sobre la cual se podría opinar mucho. La verdad es que no escucho esas críticas, porque cuando están atravesadas por cuestiones ideológicas, en el mejor de los casos, no me hago cargo de nada".

Profundizando, la conductora continuó: "No me hago cargo de lo que diga nadie. Escucho a mis hijos, a mi pareja y a la gente de bien. No soy masoquista, no me pongo a escuchar gente mala. Además, estoy enamorada, estoy en pareja con un hombre que me ama. ¿Qué sería lo criticable de eso?". Para concluir, González afirmó: "Yo lo banco a full (a Javier) y sé que me juego muchas cosas diferentes a lo que ha sido mi vida hasta ahora. Pero bueno, llega un momento en la vida en el que uno se la juega. Si no, vas tibio por la vida sin que nadie te critique, pero las cosas que valen a veces cuestan un poco".