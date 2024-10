País La Mañana Javier Milei La "hija" de Javier Milei habló del cumpleaños del libertario: "Me sentí como en El Diario de la Princesa"

Brenda Di Aloy, hija de Yuyito González, comentó cómo fue la celebración del Presidente en la intimidad.







Después del cumpleaños de Javier Milei, la hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy, comentó cómo fue la celebración en la intimidad y deslizó que se sintió "como en El Diario de la Princesa". Lo hizo mediante su programa de streaming, en el que explicó qué hicieron y cómo la pasaron.

Mientras contaba detalles, Brenda miraba el celular y comentaba "estoy viendo si me escribe mi familia para decirme que me calle", en referencia a que no es la primera vez que cuenta intimidades y ya hay algunas versiones sobre incomodidad en el oficialismo al respecto.

En principio, la hija de Yuyito explicó cómo fue todo el procedimiento de ingreso a la celebración. "Me revisaron el auto con una especie de lapicera. Era como cuando éramos chicos, esas lapiceras con una lucecita ultravioleta que te dejan ver si hay algo", contó. Al respecto, indicó que "era por si mi auto había sido modificado. La verdad, no me lo esperaba".