Más tarde, contó como le impactó la noticia: “Lo viví como todos. Wanda es de todos y nos afectó a todos no saber qué le sucedía. Afortunadamente, está muy bien, cuenta con mucho apoyo y está haciendo lo que más le gusta. No diría que ya superó la situación, ya que es un proceso de tratamiento, pero está atravesando un momento muy positivo y eso me llena de alegría".