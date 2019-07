Está al borde de romperse el frente de Bermúdez

La nominación de Cecilia Maletti en el segundo lugar de la lista de concejales, que surgió del pacto entre Bermúdez y Libres, hirió de muerte la unidad del espacio que acompañó el proyecto político de Quiroga. El rechazo de la UCR se produjo de inmediato.

Yenny Fonfach, presidenta de la Convención radical de la ciudad, consideró que la incorporación de Libres del Sur al frente electoral fue un “destrato” de Bermúdez a la UCR. Y no se guardó nada a la hora de expresar sus críticas

a la decisión del candidato bendecido por Quiroga: “Estamos desconcertados, no sabemos qué nos suma la pyme familiar de (Jesús) Escobar con la ex y la actual”. Esos términos usó para referirse al presidente provincial de Libres, Lamarca y Maletti.

Fonfach le dijo a este diario que se enteró el viernes pasado de la alianza pactada por Bermúdez con Libres del Sur. “Nos anunció el acuerdo en una reunión en la que estaba Escobar. Yo les dije en ese encuentro que no íbamos a ir en la misma lista. Y también expresé que no entendía qué le sumaba ese acuerdo a la candidatura de Bermúdez”, advirtió la dirigente radical.

“Escobar dejó en claro que ellos lo único que buscaban era un concejal. Hubiesen armado una colectora si era eso”, añadió.

Bermúdez sostuvo la defensa de su decisión y aseguró que al primero que le comunicó el acuerdo con Libres fue a Quiroga. El intendente se limitó a decir que el candidato era el único responsable de las alianzas electorales.

La crisis se expandió más allá de la UCR. En la CC-ARI, la presidenta Karina Montesinos avaló el pacto con Libres, pero otros dirigentes del espacio lo rechazaron. Lo mismo ocurrió en NCN.

El fin de los que nunca se bancaron

Por Adriano Calalesino - Periodista y editor de la sección Neuquén

Fue un final anunciado, que lleva años de aguantar tensiones: la interna entre el radicalismo y el PRO en Neuquén. Los que creen que instalaron “la nueva política” y aquellos que los ven como anquilosados a “lo viejo”. En realidad, el escenario no es ni uno ni el otro. Durante 20 años, la estructura de poder en la Municipalidad de Neuquén pasó por la voz, casi irrefutable, del intendente (hoy en retirada) Horacio “Pechi” Quiroga. Y como les sucede a los líderes de peso, en todos los partidos, por donde pisan no vuelve a crecer más la hierba. El mejor candidato para sucederlo era Marcelo Bermúdez, un hombre de gestión que conoce la ciudad pero que está a años luz de la historia política de Quiroga. El líder del PRO prefirió sumar a Mercedes Lamarca, ablandar esa imagen adusta y carente de carisma del entorno oficial. Pero en la política, más allá de la imagen, se suman los votos.

“Mi máximo aporte será el silencio”, declaró Pechi

El intendente Horacio “Pechi” Quiroga se desentendió de la pelea entre el candidato que bendijo para su sucesión y la dirigencia del partido al que pertenece desde que incursionó en la política. Quiroga abordó escuetamente la guerra declarada por la UCR a Marcelo Bermúdez por su pacto con Libres del Sur al regresar de Buenos Aires, adonde participó de un encuentro entre los candidatos de Cambiemos con la fórmula presidencial que integran Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. “Frente a esta situación, lo digo por única y última vez, mi máximo aporte será el silencio”, expresó el intendente, que terminará su cuarto mandato municipal en diciembre.

Antes, dejó una contundente opinión sobre el acuerdo que selló su delfín. “Con Libres del Sur no tengo ninguna coincidencia”, remarcó.

No obstante, a renglón seguido expuso con claridad su intención de no entorpecer la campaña de Bermúdez. “Siempre he dicho y reafirmo que es el candidato a intendente quien tiene el derecho de definir los acuerdos y alianzas que considere convenientes”, afirmó.

Más allá de estas expresiones, no está claro si Quiroga acompañará a Bermúdez en los actos de campaña hasta las elecciones.

